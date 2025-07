Bici abbandonate e persino appese agli alberi: la Polizia locale ne rimuove 31

A Monfalcone rimosse 31 bici abbandonate in sosta irregolare.

Biciclette legate ai pali, abbandonate sui marciapiedi e persino appese agli alberi. A Monfalcone si è conclusa un’operazione mirata della Polizia locale che ha portato alla rimozione di 31 biciclette lasciate in sosta irregolare nei pressi dello stabilimento Fincantieri.

L’intervento, nato da numerose segnalazioni dei cittadini, si inserisce nell’ambito delle attività quotidiane di presidio del territorio, con l’obiettivo di garantire sicurezza, decoro urbano e piena fruibilità degli spazi pubblici. Le biciclette rimosse ostruivano il passaggio pedonale e in diversi casi rappresentavano un rischio concreto per persone con disabilità o con passeggini.

“A Monfalcone non tolleriamo comportamenti irresponsabili – ha dichiarato il sindaco Luca Fasan –. L’utilizzo di mezzi ecologici come biciclette e monopattini è auspicabile, ma deve avvenire nel rispetto delle regole e degli altri cittadini. L’abbandono delle biciclette sui marciapiedi è incivile e dannoso. Non vogliamo solo sanzionare, ma sensibilizzare la popolazione a un uso consapevole degli spazi pubblici”.

Con questa ultima operazione, salgono a 266 le biciclette rimosse dall’inizio dell’anno, a fronte delle 406 registrate nel 2024. A sottolineare l’importanza del provvedimento anche l’on. Anna Maria Cisint, consigliere incaricato alla Sicurezza: “Il disordine urbano è anche questione di percezione di sicurezza. Le biciclette lasciate ovunque non solo ostacolano i pedoni, ma deturpano l’immagine della città. Ringrazio la Polizia locale per il lavoro puntuale. La collaborazione dei cittadini, attraverso le segnalazioni, è fondamentale per mantenere Monfalcone ordinata e accessibile a tutti”.