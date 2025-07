Campoformido avrà il suo primo asilo nido comunale: “La Tana del Riccio”

Avviato l’iter per l’asilo nido comunale a Campoformido.

Il Comune di Campoformido si prepara a una svolta storica: sta per partire l’iter per la realizzazione del primo asilo nido comunale della sua storia, che prenderà il nome de “La Tana del Riccio”. La variazione di bilancio e la modifica del piano delle opere saranno infatti all’ordine del giorno del consiglio comunale previsto per il 22 luglio.

L’iniziativa arriva dopo la partecipazione del Comune alla manifestazione d’interesse per nuovi servizi per la prima infanzia, che ha ottenuto l’ok necessario per l’avvio dei lavori. L’amministrazione sta ora completando tutta la documentazione tecnica e amministrativa per concretizzare un progetto nato dall’ascolto delle famiglie e dalle consultazioni pubbliche sul territorio. Inserito tra le priorità del piano triennale 2025-2027, l’asilo nido rappresenta una risposta concreta alle esigenze educative e sociali della comunità.

“La Tana del Riccio” sarà un punto di riferimento per le famiglie di Campoformido, con un servizio accessibile grazie al sistema di contributi regionali che abbatterà le rette in base all’ISEE, garantendo così un’offerta inclusiva e sostenibile. L’obiettivo è favorire la conciliazione tra tempi di vita e lavoro, offrendo un investimento strutturale a beneficio dell’intero territorio.

Il progetto prevede un investimento di 400.000 euro finanziato dal PNRR, integrabile con risorse comunali destinate ad arredi e con altri contributi sovracomunali. L’edificio sarà progettato secondo i più elevati standard di qualità, sia architettonici sia pedagogici, per assicurare un ambiente accogliente e stimolante che promuova il benessere e lo sviluppo dei bambini fin dai primi mesi.

“È un passo storico per la nostra comunità – commenta il sindaco Massimiliano Petri – perché l’assenza di un asilo nido comunale rappresentava un limite concreto per molte famiglie. Oggi lo superiamo con un progetto serio, sostenibile e costruito sulle reali esigenze del territorio. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto e tutti i soggetti che stanno accompagnando questo percorso con competenza e collaborazione”.

Il nome “La Tana del Riccio” è stato scelto perché evoca un luogo sicuro e accogliente, un rifugio dove i bambini potranno esplorare il mondo con fiducia, crescere immersi nella natura e sentirsi protetti, in particolare nella zona della Boschete e nelle aree verdi circostanti.

L’Amministrazione comunale comunicherà nelle prossime settimane i dettagli sul cronoprogramma e i prossimi sviluppi del progetto. Nel frattempo, si conferma l’impegno a costruire un territorio sempre più attrattivo per le famiglie, investendo in servizi educativi e sociali di qualità: dall’ampliamento degli spazi gioco, alla revisione dei menù scolastici con prodotti biologici, al miglioramento delle mense, ai fondi per il trasporto straordinario e agli interventi sulle scuole, con un’attenzione costante alla conciliazione tra vita e lavoro.