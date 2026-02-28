Monfalcone, debutta lo Sbaracco invernale: centro pieno e 65 attività coinvolte

Successo per il debutto invernale dello Sbaracco a Monfalcone.

Successo a Monfalcone per il debutto assoluto dello Sbaracco in versione invernale. Dopo le edizioni estive, il format dedicato alle occasioni e agli acquisti a prezzi ribassati ha scelto per la prima volta la stagione fredda, confermando fin dalle prime ore della mattinata la propria capacità di richiamare pubblico e operatori.

L’iniziativa, ormai diventata un punto di riferimento per il commercio cittadino, ha trasformato il centro in un grande spazio commerciale a cielo aperto, animato da visitatori provenienti non solo dalla città e dalla provincia, ma da tutta la regione. Un afflusso costante che ha dato subito slancio alle vendite, con i primi affari conclusi già nelle prime ore della giornata.

“La prima edizione de Lo Sbaracco invernale è un grande successo – ha osservato il sindaco Luca Fasan –. Moltissime persone, insieme a numerosi espositori, stanno animando la città, il tutto nella massima sicurezza. Il tempo ci ha aiutato, ma c’è stata anche una grande collaborazione tra l’Amministrazione e le associazioni di categoria, in particolare con VivaCentro. I commercianti hanno iniziato a fare i primi affari già dalle prime ore della mattinata e possiamo dirci davvero soddisfatti”.

A Monfalcone 65 attività coinvolte, anche da fuori regione.

A rafforzare la dimensione dell’evento è stata anche la partecipazione di espositori provenienti da fuori regione, in particolare da Belluno, Padova e Mestre, segno di un format capace di superare i confini provinciali e regionali. Complessivamente sono state 65 le attività commerciali aderenti, affiancate dagli spazi dedicati al Vintage, all’Antiquariato e all’Artigianato.

Particolarmente apprezzata anche la sezione “Sbaracco Junior”, che ha visto la partecipazione di 25 bambini, contribuendo a rendere la manifestazione un momento di coinvolgimento trasversale per tutta la comunità.

Il debutto invernale consolida così un modello organizzativo che unisce promozione commerciale e animazione urbana. Per l’Amministrazione comunale, il commercio di prossimità rappresenta una leva strategica di sviluppo economico e coesione sociale: eventi come lo Sbaracco dimostrano che la collaborazione tra istituzioni e associazioni di categoria può trasformare il centro cittadino in un motore di crescita e attrattività, anche nei mesi tradizionalmente meno dinamici per lo shopping.