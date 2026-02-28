Nasce Spazio Cipì: al Teatro Nuovo Giovanni da Udine un’area per bambini e famiglie

Inaugurato al Teatro Nuovo Giovanni da Udine lo Spazio Cipì.

È stato inaugurato sabato 28 febbraio, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, “Spazio Cipì”, il nuovo ambiente multifunzionale pensato per migliorare l’accoglienza delle famiglie all’interno delle strutture culturali.



Il progetto, ideato da Soroptimist International d’Italia e realizzato dal Club di Udine, punta a creare spazi inclusivi, sicuri e stimolanti dove adulti e bambini possano prendersi una pausa durante gli eventi, allattare, cambiare il pannolino o semplicemente giocare in un contesto sereno e protetto.



All’inaugurazione erano presenti Claudia Giorgiutti, vicepresidente della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Luisella Bellinaso, presidente del Soroptimist Club di Udine, e gli assessori comunali Arianna Facchini, Chiara Dazzan e Federico Angelo Pirone.

Uno spazio a misura di famiglia durante la Stagione

L’associazione Soroptimist di Udine ha individuato nel Teatro il luogo ideale per avviare il progetto, inserendolo in un contesto culturale di riferimento per la città. Negli orari di spettacolo della Stagione, Spazio Cipì sarà a disposizione delle famiglie, offrendo un supporto concreto nella gestione delle esigenze dei più piccoli.



Dotato di fasciatoio, comode poltroncine e un’area dedicata al gioco, lo spazio è stato impreziosito da illustrazioni originali realizzate dagli allievi e dalle allieve della classe 4ª C – Arti Figurative del Liceo artistico Luigi Sello, coordinati dai docenti referenti del progetto Rossella Zentilin, Lorenza Zuliani e Giacomo Folli. Un contributo creativo che rafforza il legame tra scuola, associazionismo e istituzioni culturali del territorio.

Il significato di “Cipì” e la continuità con “Una Stanza tutta per sé”

Il nome dello spazio si ispira al protagonista della celebre fiaba di Mario Lodi, “Cipì”, il passerotto simbolo di curiosità, crescita e scoperta. Valori che, come sottolineato da Luisella Bellinaso, si intendono promuovere insieme alla realizzazione dell’area.



“C.i.p.i.” è anche un acronimo formato dalle parole Comunità, Inclusione, Protezione, Innovazione: principi che guidano l’iniziativa e ne rappresentano la visione più ampia, ovvero creare spazi capaci di generare relazioni e rafforzare il tessuto sociale.



L’inaugurazione si inserisce in un percorso già avviato dal Soroptimist Club di Udine con il progetto “Una Stanza tutta per sé”, ispirato al celebre romanzo di Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf, destinato alle donne che intraprendono un percorso di denuncia per violenza. A Udine, l’iniziativa si è concretizzata con l’allestimento di spazi dedicati all’interno della Questura e del Comando Provinciale della Compagnia Carabinieri.