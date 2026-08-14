Canadair e tre aerei sloveni contro l’incendio di Chiusaforte

Resta attivo anche l’incendio sul Monte Cozzarel, nel territorio di Chiusaforte, dove le operazioni di spegnimento vedono impegnati mezzi italiani e sloveni. Il fronte continua a richiedere un importante dispiegamento di uomini e velivoli, con l’attivazione anche dei protocolli di cooperazione transfrontaliera.

In azione Canadair, elicottero e tre Fire Boss sloveni

A coordinare le attività sul posto è il Dos dell’Ispettorato Forestale di Tolmezzo, affiancato dai volontari del Gruppo comunale di Protezione civile di Chiusaforte. In prossimità del fiume Fella è stato predisposto anche un vascone per supportare le operazioni aeree.

Sul fronte dell’incendio è operativo un elicottero del Servizio aereo regionale, mentre è entrato in azione anche il Canadair CAN12 della Flotta aerea dello Stato, coordinata dal Coau. Il velivolo era inizialmente destinato all’incendio sul Monte Amariana, ad Amaro, ma è stato dirottato su Chiusaforte a causa della scarsa visibilità provocata dal fumo nell’altra area. Nel corso del pomeriggio il Canadair dovrebbe essere nuovamente impiegato anche sul fronte di Amaro.

Dalla Slovenia tre Air Tractor Fire Boss

Alle operazioni partecipano inoltre tre Air Tractor Fire Boss provenienti dalla Slovenia, affiancati da due ufficiali di collegamento presenti a terra.

Il loro intervento è stato reso possibile dall’attivazione del protocollo transfrontaliero con la Repubblica di Slovenia, che consente di coordinare uomini e mezzi dei due Paesi nelle emergenze che interessano le aree di confine. Sul posto è presente anche una squadra droni composta da due operatori, utilizzata per seguire dall’alto l’evoluzione delle fiamme e fornire indicazioni utili al coordinamento delle operazioni.

Pescaggi sul lago di Weissensee in Austria

Le operazioni stanno coinvolgendo anche territori oltreconfine. Attualmente il Canadair CAN12 e i tre Fire Boss sloveni stanno caricando acqua nel lago di Weissensee, in Austria, grazie all’applicazione dei protocolli di collaborazione transfrontaliera.



Sul Lago di Cavazzo, invece, sono operativi i volontari dell’Asd Life Academy, impegnati nello sgombero dello specchio d’acqua per permettere ai velivoli di effettuare in sicurezza le eventuali operazioni di pescaggio. L’incendio sul Monte Cozzarel rimane dunque attivo e viene affrontato con un dispositivo che coinvolge Protezione civile, Corpo forestale, mezzi aerei regionali e statali e squadre provenienti dalla Slovenia, in un’operazione coordinata anche a livello internazionale.