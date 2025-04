Marina Julia pronta per la Pasqua: dal nuovo pontile alla spiaggia

Marina Julia pronta ad accogliere i turisti per le festività di Pasqua.

Marina Julia si prepara ad accogliere cittadini e visitatori per le festività pasquali con un volto rinnovato e una spiaggia pronta per essere vissuta. “Con la conclusione dei principali lavori a Marina Julia, restituiamo ai cittadini un’area balneare pronta, ordinata e sicura in vista della Pasqua e della bella stagione” – rileva il sindaco di Monfalcone, Luca Fasan.

“Proseguiremo nei prossimi giorni con altri interventi mirati a migliorare ulteriormente l’accessibilità e la qualità dei servizi, confermando l’attenzione dell’Amministrazione per uno dei luoghi più amati della nostra città -prosegue Fasan – . Sarà infatti pronto per la stagione balneare che sta per iniziare il nuovo pontile: un progetto del valore di quasi 1.900.000 euro che rientra nel più ampio piano di riqualificazione cittadino finanziato dalla Regione con 11 milioni di euro e che costituisce un valore aggiunto per il litorale monfalconese e per tutta la città”.

“I numerosi interventi già realizzati rispondono a una visione precisa di valorizzazione del nostro litorale in chiave turistica – spiega ancora il sindaco – . L’obiettivo è promuovere la risorsa mare e le nostre spiagge, offrendo ai cittadini e ai turisti nuove occasioni di svago e relax, e al tempo stesso creare nuove opportunità di crescita per imprenditori, sportivi e operatori economici legati al settore nautico. Il nuovo pontile sarà dotato anche di un chiosco: per la sua gestione verrà a breve pubblicato un bando, proprio per incentivare una fruizione più attrattiva dell’area. Si tratta di interventi concreti che hanno portato a una vera e propria riqualificazione di Marina Julia e di tutto il nostro litorale, ormai riconosciuto tra le località balneari di riferimento della regione. Un riconoscimento confermato dai numeri: nelle giornate estive i visitatori hanno superato le 15.000 presenze nei fine settimana, con un interesse crescente anche da parte di investitori”.

Lo stato dei lavori.

Il Comune di Monfalcone ha infatti concluso i lavori per la realizzazione del nuovo pontile: la struttura è stata completata nella sua lunghezza totale di 170 metri e nei prossimi giorni inizierà la realizzazione della rampa di accesso che consentirà la piena accessibilità alla nuova passeggiata sul mare.

E’ stata inoltre posata la struttura che ospiterà il bar e l’intera area è stata liberata da mezzi e attrezzature da cantiere, restituendo così alla comunità una spiaggia pulita e sicura, anche grazie al grande lavoro di rimozione e corretto conferimento del legname e del materiale spiaggiato che si era depositato sull’arenile a seguito delle mareggiate invernali.

Si è provveduto poi alla pulizia della nuova gradinata, alla sistemazione delle aiuole e alla cura del verde. Riqualificati anche i campi da beach soccer e beach volley – con l’apporto di sabbia specifica per consentire un gioco ottimale e in sicurezza – e il parco giochi per i più piccoli.

Sta inoltre per concludersi il cantiere di Irisacqua per il rifacimento della rete fognaria, al termine dei quale il Comune avvierà i lavori – del valore complessivo di 232.000 euro – per la riqualificazione della strada di via Bagni Nuova che dal ponte porta a Marina Nova, i cui asfalti risultano deteriorati dalle radici dei pini adiacenti al percorso viario, e il tratto che da via Brancolo porta a via delle Giarrette, che presenta problemi di avvallamento del manto stradale. Entro il 15 maggio sarà anche completata la relativa segnaletica orizzontale.