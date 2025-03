Sport senza barriere: a Monfalcone apre il primo centro per atleti con e senza disabilità

A Monfalcone il primo centro sportivo integrato del Fvg.

La città di Monfalcone si prepara a svelare alla comunità il primo Centro Sportivo Integrato del Friuli Venezia Giulia, un’infrastruttura innovativa pensata per favorire l’inclusione e l’accessibilità nello sport. Lunedì 24 marzo, alle ore 15, si terrà un open day per presentare ufficialmente la struttura, situata nei locali recuperati dell’ex mercato coperto in Piazzale Ex Cotonificio Triestino. All’evento saranno presenti il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, e il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga.

Un’opera strategica per la città, realizzata con l’obiettivo di garantire a tutti la possibilità di praticare sport in un ambiente privo di barriere architettoniche. Il centro, che si estende su 1.500 metri quadrati, comprende una palestra di oltre 400 mq, progettata per ospitare diverse discipline, tra cui basket, calcio a 5, goalball, bocce, torball e tiro con l’arco.

Inclusione e sostenibilità per il nuovo centro sportivo.

Il nuovo centro sportivo è stato realizzato senza consumo di nuovo suolo, con un design innovativo che prevede percorsi a quota zero, colori distintivi per ipovedenti e uscite di sicurezza pensate per agevolare le persone con difficoltà motorie. Inoltre, per garantire efficienza energetica e sostenibilità, la struttura è dotata di pannelli fotovoltaici. La progettazione del Centro ha coinvolto attivamente associazioni sportive e di persone con disabilità, con l’obiettivo di creare uno spazio che risponda realmente alle esigenze di tutti. Anche l’acquisto degli arredi verrà deciso in collaborazione con i portatori di interesse.

L’investimento complessivo per la realizzazione dell’opera ammonta a 2.228.000 euro, finanziati con fondi PNRR e comunali. Nel frattempo, l’amministrazione comunale sta definendo le procedure per l’affidamento della gestione della struttura. Con il Centro Sportivo Integrato, Monfalcone lancia un messaggio chiaro: lo sport è di tutti e per tutti. L’open day di lunedì sarà l’occasione per cittadini e sportivi di scoprire un impianto all’avanguardia, pensato per abbattere le barriere e promuovere l’inclusione.