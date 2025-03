Due giovani del RC Pasian di Prato convocati con l’Italia Under 18

I due rugbisti convocati con la nazionale italiana under 18.

Il RC Pasian di Prato è orgoglioso di annunciare che due dei suoi talentuosi rugbisti, Jaheim Wilson e Michael Stojkovski, sono stati convocati con la Nazionale Italiana Under 18 per la sfida contro il Galles, che si disputerà il 29 marzo 2025 a L’Aquila, allo Stadio Fattori, con calcio d’inizio previsto per le 13.15. Entrambi i giocatori, uomini di mischia, rappresentano un’importante risorsa per il rugby giovanile friulano, dimostrando costantemente il loro impegno e la loro preparazione.



Jaheim Wilson e Michael Stojkovski si sono guadagnati la convocazione grazie al loro talento e dedizione, che li ha visti protagonisti con il club di Pasian di Prato nelle ultime stagioni. La convocazione a questo raduno, che precede la partita con il Galles, è un grande riconoscimento per il lavoro svolto fino a oggi e una vetrina per il futuro di entrambi i giocatori.

Quattro giovani al raduno dell’Under 16.

Non solo Wilson e Stojkovski sono al centro dell’attenzione: anche altri quattro giovani talenti del RC Pasian di Prato sono stati chiamati a partecipare al raduno ASA (Attività Selezione Accademie) Under 16, che si terrà il 22 e 23 marzo 2025 a Treviso. Si tratta di Pietro Daidone, Natanael Viera, Riccardo Iop e Filippo Usatti, che avranno l’opportunità di mettersi in evidenza agli occhi degli allenatori delle Accademie Rugby. Questo raduno rappresenta un’importante opportunità di crescita per i ragazzi, che continueranno a perfezionarsi in vista del loro futuro nel rugby.