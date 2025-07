Sicurezza, a Monfalcone orari prolungati per la Polizia locale e nuovi agenti in arrivo

Novità per la Polizia locale di Monfalcone.

A partire dal primo agosto, la Polizia locale di Monfalcone estenderà i suoi orari di servizio per garantire una maggiore presenza sul territorio e rispondere alle esigenze di sicurezza della cittadinanza. La decisione arriva dopo l’approvazione del nuovo Regolamento da parte del Consiglio comunale e la successiva delibera della Giunta comunale, che ha ridefinito l’organizzazione operativa del corpo di polizia.

I nuovi orari estivi e invernali.

Il servizio sarà attivo con orari prolungati sia in estate che in inverno: dal 15 giugno al 15 settembre l’orario sarà dalle 7 del mattino all’1 di notte nei giorni feriali, e dalle 8 all’1 nei festivi. Nel periodo invernale, dal 16 settembre al 14 giugno, gli orari resteranno analoghi, con servizio dalle 7 all’1 nei feriali e dalle 8 all’1 nei festivi.

L’Europarlamentare e consigliere comunale incaricata alla Sicurezza, Anna Maria Cisint, ha commentato: “La sicurezza urbana è una priorità assoluta per l’Amministrazione. Negli ultimi anni abbiamo investito significativamente in attrezzature, in un sistema di videosorveglianza all’avanguardia e nell’incremento dell’organico della Polizia locale, passata da 21 a 29 operatori. Presto arriveranno nuovi agenti a tempo determinato e inizierà un corso-concorso per ulteriori assunzioni”.

In arrivo anche giubbotti antiproiettile.

Cisint ha sottolineato anche l’importanza dell’aggiornamento continuo del personale e del miglioramento delle condizioni lavorative: “Abbiamo aumentato le indennità di servizio esterno da 30 euro al mese a 5 euro al giorno e stiamo avviando l’acquisto di giubbotti antiproiettile per garantire sicurezza durante i servizi più rischiosi. Questa riorganizzazione dei turni e l’estensione degli orari permetteranno un controllo più capillare e tempestivo del territorio, rafforzando la prevenzione e la fiducia dei cittadini nel Corpo di Polizia locale”.

La nuova organizzazione prevede inoltre la possibilità di estendere l’orario di servizio in occasione di eventi straordinari o ricorrenze importanti, come il Capodanno, la Fiera di San Nicolò e le manifestazioni estive, su decisione del Comandante Rudi Bagatto. In questi casi, l’orario potrà andare dalle 6 del mattino fino alle 2 di notte, a seconda delle esigenze operative.

Infine, è stato istituito un servizio di reperibilità per garantire la presenza di operatori con qualifica PLB o superiore anche fuori turno, in modo da assicurare la continuità delle funzioni di polizia giudiziaria. Il servizio prevede l’intervento su chiamata, anche telefonica, nei limiti stabiliti dal contratto collettivo decentrato integrativo, che verrà programmato in concomitanza con la pianificazione mensile dei turni.