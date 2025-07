Jovanotti in sella verso il Friuli: 770 km in bici per il concerto ai laghi di Fusine

Il 26 luglio il concerto di Jovanotti ai Laghi di Fusine.

È iniziato il grande viaggio in bicicletta di Jovanotti verso il Friuli: partito da Cortona il 20 luglio, il cantautore percorrerà 770 chilometri fino ai Laghi di Fusine per arrivare al palco del No Borders Music Festival, dove si esibirà sabato 26 luglio in un concerto evento riservato ai soli ciclisti.

“Sto raggiungendo le montagne del Friuli in bicicletta partito da Cortona – racconta sui social -. Il 26 luglio sabato con la band suoneremo il nostro unico live di quest’estate e sarà al No Border Music Festival, una bella cosa che fanno lassù da 30 anni. Al nostro bikeconcert si potrà arrivare solo in bici e ci saranno 6mila ciclisti e io tra loro ho pensato di onorare l’invito facendo 770 km a pedali, uno per ogni giorno dal botto di due anni fa”.

Sul suo profilo Instagram i video diario del suo viaggio, con simpatici siparietti lungo il percorso, come quando passa salutando alcuni ciclisti e uno chiede “Ma chi è?”. Una volta scoperto che si tratta di Lorenzo Cherubini, il ciclista gli chiede di fermarsi per una foto: “Non posso – risponde lui -, sennò non riparto più”. Il ciclista allora ribatte: “Arrivo io”, lo rincorre, e si fanno una scatto in corsa, parlando anche della destinazione finale di Jova, il concerto in Friuli.