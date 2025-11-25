Lutto a Moruzzo, addio ad Andrea Bonera: scomparso 51 anni

Andrea Bonera era una figura chiave anche nella Pmp Industries.

Incredulità e sconforto hanno travolto i colleghi di Pmp Industries alla notizia dell’improvvisa scomparsa, a 51 anni, del direttore commerciale Andrea Bonera. Nato e residente a Moruzzo, laureato in Ingegneria meccanica all’Università di Udine, dopo un’esperienza di tre anni in Danieli, era entrato nell’azienda di Coseano nel novembre 2004, contribuendo in modo determinante alla crescita internazionale del gruppo.

Nel corso degli anni, Andrea ha avuto un ruolo chiave nello sviluppo dei mercati internazionali e nell’introduzione di nuove tecnologie, guidando non solo il settore commerciale, ma anche il dipartimento tecnico. La sua attenzione all’innovazione e la capacità di anticipare le esigenze del mercato hanno rappresentato un valore aggiunto per l’azienda e per tutti i collaboratori.

Le sue competenze e la sua affidabilità avevano spinto il fondatore e presidente Luigino Pozzo ad affidargli incarichi sempre più importanti, fino a ricoprire il ruolo di coordinatore di tutto il settore vendite.

“Andrea lascia un grande vuoto nella sua famiglia e anche nella nostra azienda – ha commentato Pozzo – il suo impegno e la sua professionalità resteranno per sempre un esempio per tutti noi”. Andrea lascia la moglie Silvia e le figlie Giulia e Chiara, alle quali l’azienda esprime la più sentita vicinanza in questo momento di dolore.

Una squadra per Andrea alla staffetta Telethon.

Pmp Industries ha scelto di onorare la memoria di Andrea con un gesto che rispecchia la sua passione e il suo impegno: parteciperà alla 24×1 ora di Telethon, la manifestazione alla quale Andrea prendeva parte ogni anno con entusiasmo. Tutti i membri della squadra correranno indossando maglie dedicate con la scritta “Andrea”, per ricordarlo e continuare a portare avanti il suo spirito di solidarietà.