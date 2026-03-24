Una passeggiata alla scoperta dei boschi di Muzzana del Turgnano

Muzzana del Turgnano si prepara ad accogliere una nuova tappa del progetto regionale “FVG IN MOVIMENTO. 10mila passi di Salute”. Sabato 28 marzo 2026 è in programma una passeggiata guidata lungo il suggestivo percorso del bosco planiziale Lupanica, un’iniziativa che unisce attività fisica, valorizzazione del territorio e riscoperta della storia locale.

Il ritrovo è fissato alle ore 9.45 al Parco degli Orbi, nei pressi del cartellone del progetto. L’evento è organizzato da Federsanità ANCI FVG e dal Comune di Muzzana del Turgnano, con il coinvolgimento di “Italia Nostra” sezione di Udine, Comunità Riviera Friulana, ARGA FVG, Associazione “La Riviera Friulana” e Federfarma FVG.

Un percorso tra natura, storia e memoria

Il percorso Lupanica si sviluppa dal centro abitato di Muzzana del Turgnano per poi attraversare la campagna e il Bosco Baredi – Selva di Arvonchi, resti dell’antica Silva Lupanica, bosco planiziale, che anticamente si estendeva tra i fiumi Livenza e Isonzo. Oggi il bosco è una Zona Speciale di Conservazione appartenente alla Rete “Natura 2000”.



L’area permette di ammirare le bellezze naturali, prendere una boccata d’aria buona e svolgere attività motoria, ripercorrendo luoghi teatro di fatti importanti per la storia della comunità muzzanese. Il percorso ad anello inizia dal Parco degli Orbi, sul quale si affaccia Villa Muciana, sede della sezione locale della Biblioteca Alviero Negro. Lasciando alle spalle la piazza, si prosegue verso sud lungo Via Levada (ex Strada Levada del Principe), realizzata dal doge di Venezia tra fine del XVI secolo e inizio del XVII secolo), per immergersi, dopo qualche metro, nella campagna muzzanese.



Da qui la possibilità di scegliere tra il percorso SMALL, che permette un giro per la campagna, ai margini del bosco e, con una piccola deviazione, di raggiungere l’Area Rolaz, o di proseguire lungo il percorso LARGE, come da segnaletica. L’Area Rolaz fu teatro delle Lotte del Cormôr, uno sciopero alla rovescia che coinvolse disoccupati, braccianti e contadini della Bassa Friulana che protestavano contro la mancanza di lavoro nel secondo dopoguerra. In ricordo di questi eventi vi è la statua in legno che raffigura un uomo con la pala in mano, simbolo della forza d’animo, senso di giustizia, resistenza e solidarietà che animarono i protagonisti delle Lotte. Nell’area sono presenti alcune panche e un tavolo dove potersi ristorare. Scegliendo il percorso LARGE, si potrà attraversare il bosco vero e proprio, a partire dall’area Toronduze, dove sarà possibile dissetarsi alla fontana, visionare la cartellonistica informativa sulla flora, fauna e storia degli usi civici, sedersi sulle panche e tavoli e ammirare le opere di Land Art realizzate da artisti provenienti da diversi Paesi del mondo. Nelle vicinanze è presente anche un apiario che produce il miele degli usi civici di Muzzana.

Il percorso “LARGE”, circa 11 km., ripercorre un tratto della Romea Strata, che fa parte di una rete di percorsi che ripropongono le antiche vie di pellegrinaggio verso Roma, Santiago de Compostela e Gerusalemme e poi il Stradon di Miez, completamente immersi tra gli alberi. All’uscita dal bosco (punto di incontro con il percorso SMALL), vi ritroverete dopo alcuni passi nuovamente nel centro abitato, fino a raggiungere il punto di arrivo al Parco degli Orbi.

Una mattinata tra salute e territorio

Alla passeggiata prenderanno parte anche rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni promotrici, tra cui Gabriele Cragnolini ed Elisabetta Pecol di “Italia Nostra” e Maurizio Guzzinati del Corpo forestale.

L’iniziativa è gratuita, con iscrizione obbligatoria entro il 26 marzo 2026 tramite email al Comune di Muzzana del Turgnano. Un’occasione per coniugare movimento, natura e cultura, riscoprendo uno degli angoli più suggestivi della Bassa Friulana.

Un progetto regionale per il benessere

La passeggiata si inserisce nel più ampio programma “FVG IN MOVIMENTO. 10mila passi di Salute”, attivo dal 2019 e sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale Salute. Il progetto coinvolge oggi 138 Comuni della regione, con 129 percorsi attrezzati dedicati all’attività motoria all’aria aperta.

L’iniziativa è realizzata da Federsanità ANCI FVG in collaborazione con l’Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche e Dipartimento di Medicina, corso di laurea magistrale in Scienze motorie – e PromoTurismoFVG, con l’obiettivo di promuovere stili di vita sani e sostenibili.