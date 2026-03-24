Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 25 marzo

24 Marzo 2026

di Giacomo Attuente

Il meteo in Friuli.

Il meteo in Friuli Venezia Giulia nella giornata di mercoledì 25 marzo sarà caratterizzato da una fase inizialmente stabile e soleggiata, seguita da un deciso peggioramento nel corso della serata e della notte, con piogge diffuse e neve in abbassamento fino a quote collinari.

Al mattino il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, con condizioni generalmente gradevoli sia in pianura sia lungo la costa. Le temperature minime saranno comprese tra i 3 e i 6 gradi in pianura e tra i 7 e i 10 gradi sulla fascia costiera.

Nel corso del pomeriggio è previsto un progressivo aumento della nuvolosità soprattutto sulle zone montane, mentre su pianura e costa il tempo resterà ancora nel complesso stabile e asciutto. Sulla costa soffierà un vento moderato da sud, contribuendo a mantenere un clima relativamente mite, con temperature massime tra i 16 e i 18 gradi in pianura e tra i 13 e i 16 gradi lungo il litorale.

Il peggioramento diventerà più evidente in serata, quando le prime precipitazioni interesseranno i rilievi, con quota neve inizialmente attorno ai 1200 metri. Nella notte le piogge si estenderanno a tutta la regione, risultando anche abbondanti, mentre la quota neve calerà rapidamente fino a circa 500 metri. Atteso inoltre un rinforzo dei venti da nord, che potranno soffiare con intensità sostenuta, contribuendo a un sensibile calo delle temperature.

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