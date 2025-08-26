di 91 anni.

É serenamente spirato Aldo Tolazzi. Ne danno il triste annuncio i familiari tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Tarvisio nella chiesa dei S. S. Pietro e Paolo Apostoli giovedì 28 agosto alle ore 14:30 giungendo dalla cappella del cimitero di Plezzut.



Al termine del Rito seguirà la cremazione.



Non fiori, ma opere di bene.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria mercoledì 27 c.m. alle ore 18:30 nella stessa chiesa.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



TARVISIO, 26 agosto 2025



