in Vidale

di 85 anni

É mancata all’affetto dei suoi cari Mafalda Romanin. Ne danno il triste annuncio il marito Roberto, i figli Oscar e Giuseppe, le nuore, i nipoti, la pronipote Sole unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel Duomo di S. Maria Assunta venerdì 14 novembre alle ore 15:00 ove la cara Mafalda sarà presente dalle ore 14:45 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

Orario visite: giovedì 13:30 – 18:30 venerdì 8:30 – 14:20



Seguirà la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria giovedì 13 C. M. alle ore 19:00 nella chiesetta Ex Asilo in Campagnola.



Un sentito ringraziamento al dott.r Crivelli e a tutto il personale della Casa di Riposo di via Croce del Papa a Gemona del Friuli, per le amorevoli cure prestatele.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



GEMONA DEL FRIULI \ FORNI AVOLTRI, 12 novembre 2025

OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290