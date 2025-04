Scontro tra auto e furgone sulla regionale, un ferito e traffico in tilt

L’incidente a Pozzuolo del Friuli.

Nel tardo pomeriggio di ieri 28 aprile, intorno alle 18:40, si è verificato un incidente stradale lungo la Strada Regionale 94, all’altezza dell’intersezione tra via Lumignacco e via Verdi, nella frazione di Terenzano. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Comando Intercomunale della Polizia Locale Campoformido-Pozzuolo del Friuli per effettuare i rilievi del caso.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti due veicoli: una Hyundai ix20, condotta da un uomo di 56 anni, P.M., e un autocarro Iveco Daily guidato da E.E., 41 anni. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono giunte un’ambulanza del servizio sanitario e una squadra dei Vigili del Fuoco di Udine.

Uno dei due conducenti è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Udine per accertamenti medici. L’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione per circa due ore, con l’istituzione temporanea di un senso unico alternato per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi delle forze dell’ordine e la rimozione dei mezzi coinvolti.