“Bocûl”

di 96 anni

Serenamente ci ha lasciato Ottavio Londero. Ne danno il triste annuncio tutti i suoi cari.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel duomo di S. Maria Assunta mercoledì 23 luglio alle ore 15:30 ove il caro Ottavio sarà presente dalle ore 15:15 giungendo dalla casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro n°15, Gemona del Friuli.

Orario visite: martedì 13:30 -18:30 mercoledì 08:30 -14:45



Al termine del Rito il caro Ottavio troverà riposo nel cimitero di Gemona.



Un particolare ringraziamento al Dott. Crivelli, al servizio infermieristico e sociale territoriale, a Lucia e Vanessa.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria martedì 22 c.m. alle ore 20:00 nella chiesa di Campagnola ( ex asilo).



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



GEMONA DEL FRIULI, 21 Luglio 2025



