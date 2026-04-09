in de Anna.

E’ scomparsa Sandra Giacomini. Ne danno il triste annuncio il marito Gaddo de Anna, Camilla de Anna e Antonia Romano.



Il funerale si svolgerà venerdì 10/4/26 con partenza dalle sale mortuarie dell’ Ospedale di Udine e arrivo per la funzione alle 10.30 alla chiesa di S. Domenico.



La salma sarà esposta per un eventuale saluto oggi dalle ore 12.00 alle 17.00 e domani venerdì 10/4/2026 dalle ore 8.00 alle ore 10.00.



Udine, 9 aprile 2026



O.F. ARDENS Via Colugna 109, Udine

Messaggi di cordoglio: www.onoranzefunebriardens.com

0432-471227