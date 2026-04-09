Malore in strada a Udine, muore una donna di 54 anni

Un malore, poi la caduta a terra sotto gli occhi dei passanti. È morta così una donna di 54 anni, di origine georgiana, nel primo pomeriggio di mercoledì 8 aprile a Udine in Borgo Stazione tra viale Leopardi e piazzale D’Annunzio.



Secondo quanto ricostruito, la donna si trovava in strada quando si è sentita male all’improvviso, accasciandosi a terra. Un passante ha immediatamente dato l’allarme, richiamando l’attenzione dei militari dell’Esercito impegnati nei servizi di vigilanza nell’ambito dell’operazione “Strade sicure”.

I militari sono intervenuti tempestivamente, iniziando le manovre di rianimazione con il massaggio cardiaco, mantenendo il contatto con la sala operativa dell’emergenza sanitaria. Poco dopo sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 e una pattuglia della polizia.

La donna è stata quindi trasportata d’urgenza in pronto soccorso, dove i medici hanno proseguito con ulteriori tentativi per salvarle la vita. Nonostante i soccorsi e i ripetuti tentativi di rianimazione, ogni intervento si è rivelato inutile: la 54enne è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale.