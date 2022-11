Di 85 anni (in Casani).

Ci ha lasciati all’età di 85 anni Onorina Pontelli. Ne danno il triste annuncio il marito Andrea, i figli Roberto con Silvana e Mario con Gloria. gli adorati nipoti Luca, Nausicaa, Debora unitamente ai parenti tutti.

Il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli sabato 19 novembre alle ore 10:30 nel duomo di ” S. Maria Assunta ” ove la cara Onorina sarà esposta dalle ore 10:15 giungendo dalla Casa Funeraria Giuliano di via Battiferro n°15, Gemona del Friuli.

Orario visite:

giovedì e venerdì 8:30 – 18:30 sabato 8:30 – 9:50

Al termine del Rito la cara Onorina troverà riposo nel cimitero di Gemona del Friuli.

Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria venerdì 18 c.m. alle ore 19:00 nella chiesa di ” S. Valentino ” in Godo.

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.

Gemona del Friuli, 16 novembre 2022

OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 0432 980980