Incendio alla Fantoni, prosegue la bonifica: si andrà avanti anche stanotte

Proseguono senza sosta le operazioni di bonifica all’interno dello stabilimento Fantoni di Osoppo, dove nella notte si è sviluppato un incendio in un deposito di cippato. Le fiamme, divampate intorno alle 3:15, sono state domate dopo alcune ore di lavoro da parte dei Vigili del fuoco, intervenuti sul posto con un massiccio dispiegamento di mezzi e uomini.

Attualmente, le squadre stanno procedendo allo svuotamento dei due magazzini coinvolti, utilizzando anche macchinari operativi forniti dall’azienda stessa, al fine di rimuovere completamente il materiale interessato dalle fiamme e bonificare l’area. Le operazioni, particolarmente complesse per la natura del materiale combustibile, proseguiranno con tutta probabilità per l’intera notte.

L’intervento ha coinvolto cinque squadre del Comando provinciale di Udine, con il supporto dei distaccamenti di Gemona del Friuli, Lignano, Codroipo, San Daniele del Friuli, Cercivento e Pontebba, oltre a una squadra e un’autoscala arrivate dal distaccamento di Spilimbergo (PN). Presenti sul posto anche tre autoscale, due autobotti e il funzionario di guardia.

Fondamentale è stato il pronto intervento delle squadre antincendio aziendali, che hanno contenuto le fiamme nei primi minuti in attesa dei soccorsi. L’intervento tempestivo ha impedito che l’incendio si propagasse ad altri depositi o alle linee di produzione adiacenti. Nessuna persona è rimasta coinvolta e, a parte il reparto interessato, tutte le linee produttive dell’azienda risultano operative.