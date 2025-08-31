Incendio alla Fantoni, dopo 37 ore di lavoro terminata la bonifica

Terminato l’intervento dopo l’incendio scoppiato nel deposito della Fantoni di Osoppo.

Si è concluso alle ore 16.15 di oggi, dopo 37 ore di lavoro ininterrotto, il complesso intervento dei Vigili del fuoco per l’incendio che ha interessato un deposito di cippato alla Fantoni di Osoppo. L’allarme era scattato alle 3.15 della notte tra il 29 e il 30 agosto. Le fiamme, inizialmente contenute dalle squadre antincendio interne all’azienda, sono state successivamente domate grazie all’intervento coordinato di numerosi distaccamenti dei Vigili del fuoco.

I Vigili del fuoco hanno operato con squadre della sede centrale di Udine e dei distaccamenti di Gemona del Friuli, Lignano, Codroipo, San Daniele del Friuli, Cercivento, Pontebba e Spilimbergo (PN) utilizzando anche 3 autoscale e 3 autobotti coordinate sul posto dai funzionari tecnici del comando friulano.



Per la bonifica di tutto il cippato bruciato sono intervenuti anche i mezzi del movimento terra del Nucleo Regionale GOS (Gruppo Operativo Speciale) del comando di Udine e un’autobotte kilolitrica giunta dal distaccamento aeroportuale di Ronchi dei Legionari.



