Act Now, il messaggio dei 1.500 studenti a Palmanova per la Giornata della Terra

La Giornata della Terra a Palmanova.

Un colpo d’occhio potente, simbolico e carico di significato ha trasformato oggi Piazza Grande in un palcoscenico della sostenibilità. Oltre 1.500 studenti, provenienti da tutta la regione, hanno partecipato alla XV edizione della Giornata della Terra in Friuli Venezia Giulia, dando vita a una delle manifestazioni più partecipate degli ultimi anni.



Il momento più suggestivo della giornata è arrivato dall’alto: gli studenti, disposti in modo coordinato nel cuore della città, hanno composto la scritta umana “ACT NOW”, un appello chiaro e diretto sull’urgenza dell’azione climatica.

A fare da cornice a questo messaggio, i gazebi bianchi allestiti nella piazza sono stati organizzati a formare una grande clessidra, simbolo del tempo che scorre e della necessità di intervenire subito per la tutela del pianeta. Un impatto visivo forte, che ha unito il tema globale dell’anno, “Our Power, Our Planet”, alla realtà locale della città stellata.

Una giornata tra scienza, partecipazione e ricordo del terremoto.

L’evento, promosso dall’Globe Italia insieme al Comune di Palmanova e a numerosi partner istituzionali e scientifici, ha coinvolto 77 classi tra studenti e docenti di ogni ordine e grado.



Inserita nel progetto STREAM (Science & Territory for Research and Environmental Action), la giornata ha offerto un’esperienza immersiva tra divulgazione scientifica e attività pratiche. I partecipanti hanno potuto interagire con esperti, ricercatori e volontari attraverso 60 stand e laboratori interattivi, affrontando temi cruciali come lo studio del suolo, dell’acqua e dell’atmosfera.



Accanto ai temi ambientali, l’edizione 2026 ha dedicato uno spazio importante alla memoria storica. In occasione del 50° anniversario del Terremoto del Friuli del 1976, sono stati organizzati laboratori e attività educative per sensibilizzare gli studenti sulla cultura della prevenzione e sulla gestione del rischio sismico. Un percorso che ha unito passato e futuro, mostrando come la conoscenza del territorio sia fondamentale non solo per la tutela ambientale, ma anche per la sicurezza delle comunità.

La manifestazione è stata preceduta da eventi collaterali di rilievo, tra cui la conferenza “Donne che studiano il Pianeta” presso il Salone d’Onore del Comune di Palmanova. Un incontro che ha messo in luce le eccellenze femminili nella ricerca scientifica, offrendo agli studenti modelli ispiratori per superare le disparità di genere nel mondo STEM.

Palmanova vetrina della sostenibilità regionale

Soddisfatta per il successo dell’iniziativa l’assessore all’istruzione di Palmanova, Simonetta Comand: “Una Piazza per la Terra. 1500 ragazzi da tutte le scuole della regione a Palmanova per imparare e conoscere il rispetto e la tutela dell’ambiente. Agiamo adesso come hanno scritto gli studenti, agiamo subito per salvare il nostro Pineta. Un grande grazie all’Associazione Globe Italia, alla sua Presidente Lorella Rigonat e a tutto lo staff. Tutto questo è stato possibile per la corale partecipazione di enti di ricerca e in ambito ambientale, associazioni e scuole. Una giornata bellissima qui a Palmanova che ricorderemo a lungo. Palmanova si conferma vetrina per grandi eventi regionali”.

La partecipazione massiccia degli studenti e l’impatto visivo dell’iniziativa rappresentano un segnale chiaro: le nuove generazioni chiedono azioni concrete e immediate sul fronte ambientale. Dalla piazza simbolo della città stellata, il messaggio è partito forte e inequivocabile: il tempo per agire è adesso.