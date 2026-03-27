Condannato per maltrattamenti in famiglia a Gradisca d’Isonzo: arrestato a Verona

E’ stato rintracciato e arrestato nella mattinata del 21 marzo dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Verona un uomo di 35 anni, cittadino tunisino senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, destinatario di un provvedimento definitivo di carcerazione.

L’arresto è avvenuto in esecuzione di un ordine emesso dalla Procura della Repubblica di Trieste – Ufficio Esecuzioni Penali. l’uomo dovrà scontare la pena della detenzione in carcere di di 2 anni e 8 mesi, a seguito di una sentenza definitiva legata a reati commessi tra il 2018 e il 2022 a Gradisca d’Isonzo, in provincia di Gorizia.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo è stato riconosciuto colpevole di maltrattamenti contro familiari o conviventi, oltre che di percosse e lesioni personali. La sentenza, emessa dal Tribunale di Gorizia, è stata successivamente riformata dalla Corte d’Appello di Trieste, diventando definitiva. Si tratta di reati particolarmente gravi, legati a condotte reiterate nel tempo e avvenute in ambito familiare, che hanno portato all’emissione del provvedimento esecutivo nei confronti del 35enne.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Montorio, a Verona, dove sconterà la pena stabilita dall’autorità giudiziaria.