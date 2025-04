Fiamme nella notte, auto divorata dal fuoco: si sospetta l’incendio doloso

Incendio di un’auto a Pasian di Prato.

Si sospetta la natura dolosa dietro l’incendio che, nella notte tra il 22 e il 23 aprile, ha distrutto un’auto a Pasian di Prato. La vettura, una Mitsubishi Colt di proprietà di un giovane residente, si trovava regolarmente parcheggiata in via dei Faggi, quando è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Udine, che hanno spento l’incendio, e i carabinieri di Campoformido che hanno in carico le indagini. La macchina è andata completamente distrutta ed è stata sequestrata, ma per fortuna non si refistrano feriti. La causa, come detto, è presumibilmente dolosa.