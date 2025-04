A Villa de Claricini la charity dinner per il Villaggio Enzo Cainero

Villa de Claricini a Moimacco è stata mercoledì sera lo splendido scenario di una serata speciale all’insegna della solidarietà e della sensibilizzazione, organizzata dalla Fondazione Progettoautismo FVG. L’occasione è stata la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, e l’evento aveva il duplice obiettivo di celebrare questa ricorrenza e raccogliere fondi per il progetto di co-housing dedicato a Enzo Cainero, ricordato con affetto durante la serata.

Numerosi ospiti hanno preso parte all’evento, una charity dinner arricchita da musica e dialoghi, accolti in un’atmosfera conviviale e arricchita dalla presenza dell’artista Federico Cecchin, noto per la sua partecipazione a “Italian’s Got Talent”, che ha realizzato caricature per gli invitati.

Il Villaggio Enzo Cainero.

Dopo un elegante aperitivo nel cortile, gli ospiti si sono riuniti nella sala da pranzo per un’intensa serata di solidarietà, condotta con calore e professionalità. La presidente della Fondazione Progettautismo FVG, Elena Bulfone, ha ricordato l’importanza del progetto “Villaggio Enzo Cainero”, una realtà che offrirà ai ragazzi con autismo un ambiente accogliente, sicuro e dignitoso.



La serata è stata anche l’occasione per esprimere gratitudine ai numerosi sostenitori e fornitori che hanno reso possibile l’evento, tra cui lo chef Kevin Gaddi del Ristorante Al Mercato di Udine che insieme al suo staff ha preparato una cena molto apprezzata dai tanti ospiti presenti, la famiglia Tonello di Globus Srl, le aziende vitivinicole Specogna e Marina Danieli, il Salumificio Zoratti, il Prosciutto di Levi, la Fattoria Gortani, il Panificio Del Fabbro, la Pasticceria Galli, Oro Caffè e Civiform di Cividale. Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche al Prof. Oldino Cernoia e alla Fondazione Villa de Claricini per aver ospitato l’evento.

Presenti importanti ospiti d’onore come il giornalista Toni Capuozzo, l’olimpionico Silvio Fauner, Davide Micalich con il coach Stefano Pillastrini e il cestista Gabriele Miani, e gli amici storici di Enzo Cainero, tra cui Eddi Reya e Attilio Tesser. Durante la serata sono anche stati proiettati i video-saluto dei celebri Alberto Tomba, Mauro Corona, Elio di Elio e le storie Tese, Mara Navarria, Elia Viviani insieme a Elena Cecchini e Lodovica Comello . Uno dei momenti più significativi è stato dedicato al ricordo di Enzo Cainero, con gli interventi del figlio Andrea Cainero e dell’amico di sempre Giovanni Fantoni. A condurre i dialoghi la giornalista Monica Bertarelli legata da una grande amicizia a Elena Bulfone. A seguire, gli ospiti hanno avuto modo di partecipare ad un’asta silenziosa che ha presentato opere d’arte realizzate dai ragazzi dell’atelier “No Way/No Uei” della fondazione.

La serata è stata impreziosita da un raffinato concerto della nota violinista Mariko Masuda, ricordata come la musicista che ha incantato con il suo talento l’imperatore giapponese, accompagnata dal giovane talento Ludovico Santoro. Il loro repertorio ha spaziato da Paganini a Vivaldi, con un delicato omaggio musicale dedicato alla memoria di Enzo Cainero.

Al termine della cena, i partecipanti hanno ricevuto dei piccoli doni speciali realizzati dai ragazzi della Fondazione Progettoautismo FVG, come segno tangibile di ringraziamento e apprezzamento per il sostegno ricevuto. Un evento che ha saputo coniugare solidarietà, emozione e bellezza, confermando l’importanza di progetti come quello del Villaggio Enzo Cainero e la forza del supporto comunitario verso una società sempre più inclusiva