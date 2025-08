Esce di casa e i ladri ne approfittano: furto di ori e vestiti per 20mila euro

Il furto a Pasian di Prato.

E’ uscito di casa per un paio d’ore: tanto è bastato ai ladri per mettere a segno un furto nella sua abitazione di Pasian di Prato. Vittima un uomo di 42 anni, originario di Napoli che ha denunciato stamattina l’accaduto ai Carabinieri della stazione di Martignacco.

I ladri hanno agito nella serata del 30 luglio, tra le 21 e le 23.15. Dopo aver forzato la porta d’ingresso, hanno rubato monili in oro e diversi capi di abbigliamento per un valore dichiarato di circa 20mila euro. Indagini in corso.