Incidente tra auto e camion a Flaibano.

Nel tardo pomeriggio di oggi 1 agosto, intorno alle 18:00, si è verificato un brutto incidente stradale sulla Strada Regionale 463, nel territorio comunale di Flaibano (UD). Coinvolti nello scontro un mezzo pesante e un’autovettura.

Sul posto sono intervenute tempestivamente due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Udine: una dalla sede centrale e l’altra dal distaccamento di Codroipo. Al loro arrivo, i pompieri hanno proceduto a una rapida messa in sicurezza del veicolo leggero, gravemente danneggiato.

L’intervento ha richiesto l’utilizzo di cesoie e divaricatori idraulici per creare un varco tra le lamiere contorte, permettendo così ai soccorritori di liberare il conducente dell’auto, rimasto incastrato nell’abitacolo.

Le operazioni sono state condotte in stretta sinergia con il personale sanitario, che ha preso immediatamente in carico il ferito una volta estratto. Completate le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno ultimato la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell’intera area interessata dal sinistro.