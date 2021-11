La mansarda per il sesso a pagamento.

Reclutava giovani donne e transessuali stranieri, questa l’accusa nei confronti di un 60enne di Buenos Aires e residente a Passons. Il pubblico ministero infatti ha ottenuto il rinvio a giudizio dell’uomo, denunciato per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Il giudice per l’udienza preliminare ha deciso di prosciogliere, invece, l’autore degli annunci bollenti pubblicati sui diversi siti online. Questo, secondo le ipotesi dell’avvocato difensore dell’uomo, perché chi scrive gli annunci compie un servizio e quindi è considerato favoreggiamento alla prostituzione.

I fatti.

Tutto accade nel 2019. Il 60enne aveva deciso di affittare in modo regolare la sua abitazione, tramite contratto regolare ad una giovane straniera. Durante la perquisizione della mansarda, però, le forze dell’ordine hanno trovato diversi indizi che hanno fatto capire cosa accadeva: profilattici, indumenti intimi, schede di giovani e transessuali e perfino una nota di comportamento con i clienti. Per l’avvocato difensore dell’uomo, questi era completamente all’oscuro di tutto. L’accusa però non la vede così: secondo i pm aveva favorito l’arrivo di diversi stranieri in Italia e si era fatto dare una parte di quanto guadagnavano con le prestazioni sessuali.

