Pontebba, riparte lo sci di fondo: aperto l’anello di Val Gleris

Apre la pista da fondo a Pontebba.

Buone notizie per gli amanti dello sci di fondo: domani, sabato 10 gennaio, apre la pista in Val Gleris a Pontebba, con un primo anello di 2 chilometri, immerso nel suggestivo scenario naturale a una quota compresa tra gli 800 e i 950 metri.

Sport per tutti e servizi completi.

La pista, omologata FISI e caratterizzata da una difficoltà media, è gestita dal G.S.D. “Val Gleris” ed è utilizzabile gratuitamente. Presso la “Casa del Fondo”, gli sportivi possono usufruire di tutti i comfort necessari: spogliatoi riscaldati, docce, servizi igienici e una stanza dedicata alla sciolinatura. Per chi non disponesse della propria attrezzatura, è attivo il servizio di noleggio sci da fondo e ciaspe.

Lezioni e corsi.

Per chi desidera muovere i primi passi sulla neve o affinare la tecnica, è possibile prenotare lezioni private con il maestro Gregorio (contattabile al numero 340.8030294) mentre il corso collettivo di sci di fondo che prenderà il via sabato 17 gennaio, un’occasione perfetta per giovani e adulti di vivere la montagna in modo attivo.

Non solo sport, ma anche convivialità: il ristoro “7 Picche”, situato proprio nei pressi della pista, sarà aperto ogni sabato e domenica dalle ore 10:00 alle 18:00, offrendo un punto d’appoggio per una pausa rigenerante tra una sciata e l’altra.