Casarsa celebra le sue eccellenze: ecco i vincitori del premio Cittadino dell’Anno

Il premio di Casarsa al Cittadino dell’Anno.

C’è l’imprenditore che ha scalato i vertici istituzionali, il volontario che da trent’anni dedica il suo tempo ai più piccoli e la giovane promessa della musica che ha già conquistato i palcoscenici mondiali. Sabato 10 gennaio alle ore 17:00, il Teatro Comunale Pier Paolo Pasolini aprirà le sue porte per celebrare l’impegno, la passione e la dedizione dei concittadini di Casarsa della Delizia.

La cerimonia, che rientra nel programma “Aria di Natale”, vedrà la consegna di tre storici riconoscimenti: il 33° Premio Cittadino dell’Anno, il 30° Diploma Humanitas e il 13° Giovane Talento. Organizzata dalla Pro Loco e dal Forum Democratico in collaborazione con l’Amministrazione comunale, l’iniziativa è ormai un pilastro della vita cittadina.

I premiati di quest’anno

Il Premio Cittadino dell’Anno è stato assegnato a Michelangelo Agrusti. Presidente di Confindustria Alto Adriatico e figura di spicco nel panorama imprenditoriale e culturale regionale, Agrusti riceve il riconoscimento per una carriera che lo ha visto spaziare dai banchi del Parlamento alla presidenza di enti d’eccellenza come Pordenonelegge. Già sindaco di Casarsa negli anni ’80, incarna il legame profondo tra successo professionale e radici locali.

Il Diploma Humanitas, che premia il valore sociale e il volontariato, va a Gioacchino Altavilla. Ex tecnico delle Frecce Tricolori, Altavilla si è distinto per trent’anni di impegno ininterrotto e volontario come segretario della scuola materna Monsignor Jop, oltre a essere una figura storica dell’Avis di Casarsa San Giovanni.

Infine, il premio Giovane Talento è stato attribuito a Marianna Acito, mezzosoprano e compositrice classe 1997. Con una carriera che l’ha già portata dal Teatro La Fenice di Venezia fino ai palchi di Tokyo e Osaka, Marianna rappresenta l’eccellenza delle nuove generazioni nel campo della musica colta contemporanea.

Un momento di ispirazione

“Questi premi – sottolineano il sindaco Claudio Colussi e i presidenti Antonio Tesolin (Pro Loco) e Pierluigi Rosa (Forum Democratico) – sono un momento tradizionale di chiusura di un’annata e inizio di una nuova grazie all’esempio di chi si è distinto. Rappresentano un momento di grande ispirazione affinché anche altri diventino protagonisti del futuro della nostra comunità”.

Ai vincitori, oltre all’attestato, sarà consegnato un riconoscimento speciale ideato dalla Francescut Marmi. L’evento gode del sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e di Banca 360 FVG e della vicinanza del Comitato Unpli Fvg, a testimonianza dell’importanza che questa festa riveste per l’intero territorio.