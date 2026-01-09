Si incendia la canna fumaria: i vigili del fuoco “salvano” il tetto in legno

L’incendio di una canna fumaria oggi a Gradisca d’Isonzo.

Pochi minuti dopo le 11 di oggi, 9 gennaio 2026, una squadra della sede centrale del Comando dei Vigili del fuoco di Gorizia è intervenuta in una casa monofamiliare di Gradisca d’Isonzo a causa di un incendio alla canna fumaria.

Giunti sul posto con autobotte e autoscala, i soccorritori hanno spento le fiamme prima che potessero propagarsi al tetto in legno dell’edificio. Successivamente, con l’ausilio di una termocamera, hanno verificato tutte le zone a contatto con la canna fumaria, confermando l’assenza di focolai nascosti. L’intervento si è concluso con un controllo completo dell’abitazione, che ha escluso la presenza di gas prodotti dalla combustione.

I Vigili del Fuoco ricordano che la pulizia regolare delle canne fumarie previene l’accumulo di creosoto e fuliggine, sostanze altamente infiammabili che possono provocare incendi, e riduce significativamente i rischi legati agli impianti di evacuazione dei fumi.