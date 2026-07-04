A Pontebba torna Fen Art, il festival che trasforma il fieno in opere d’arte

Dal 10 al 12 luglio 2026 Pontebba ospiterà la sesta edizione di Fen Art, il Festival internazionale delle Sculture di Fieno. Per tre giorni il paese si trasformerà in un laboratorio d’arte a cielo aperto, con grandi opere monumentali realizzate in fieno e paglia negli angoli più suggestivi del centro.

L’evento, organizzato dal Gruppo Sportivo Val Gleris in collaborazione con le associazioni del territorio, porterà a Pontebba 12 artisti internazionali provenienti da Messico, Finlandia, Ecuador, Armenia, Repubblica Ceca e Turchia. Saranno loro i protagonisti di una manifestazione che unisce creatività, tradizione agricola, natura e valorizzazione del territorio.

La novità dell’Arena di Fieno in Piazza Garibaldi

Tra le principali novità dell’edizione 2026 ci sarà l’allestimento dell’Arena di Fieno in Piazza Garibaldi, una grande installazione urbana temporanea realizzata interamente con materiali naturali. Lo spazio diventerà il cuore del festival e fungerà da luogo multifunzionale per incontri, attività e momenti di aggregazione.

L’obiettivo è quello di rendere ancora più riconoscibile il centro del paese durante i giorni della manifestazione, creando un punto di riferimento per visitatori, famiglie e turisti.

Letture, laboratori e giochi per bambini

Ampio spazio sarà dedicato anche ai bambini e alle famiglie, con un programma pensato per unire letteratura, manualità e scoperta.

Si comincerà venerdì 10 luglio, alle 17.30, con Nati per Leggere: Luca Zalateu proporrà letture ad alta voce per i più piccoli in età prescolare. L’attività, gratuita, si svolgerà al Centro di aggregazione.

Sabato 11 luglio sarà invece la volta di Note di fiaba, con i racconti dei fratelli Grimm accompagnati da viola, violoncello e flauto traverso a cura di Bassa Aria. L’appuntamento, sempre gratuito, è in programma al parco Schiavi di via Roma.

Grande attesa anche per l’arrivo della Pimpa. Domenica 12 luglio, alle 10.30, in Piazza Garibaldi davanti al Municipio, si terranno letture e laboratori dedicati alla celebre cagnolina a pois creata da Altan, in collaborazione con la casa editrice Franco Cosimo Panini. Anche questa attività sarà gratuita.

Per tutta la durata del festival, lungo via Roma sarà inoltre allestito il Fen Park, un’area bimbi continuativa con oltre 50 giochi a tema e laboratori didattici sensoriali, tra cui il Fen Baby.

Domenica 12 luglio, dalle 11, spazio anche al Fen Zoo, con il kinderalm di Valbruna che proporrà un percorso a tema sulla tosatura e sulla lavorazione della lana. L’attività sarà a pagamento e con iscrizione obbligatoria.

Turismo lento e Romea Strata

Fen Art guarderà anche al turismo sostenibile e alla riscoperta dei percorsi storici del territorio. Venerdì 10 luglio, alle 18.30, è in programma l’iniziativa “In cammino con Romea Strata”, una passeggiata ad anello gratuita con partenza da via Mazzini 32.

L’attività permetterà di riscoprire l’antico sistema di vie di pellegrinaggio che attraversa il territorio, unendo la proposta artistica del festival alla valorizzazione del paesaggio e del patrimonio locale. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione al numero 0428 90693 o via mail a [email protected].

Sabato 11 luglio Monika Wedam proporrà invece il laboratorio “Fiori di Fieno: proprietà, leggende ed usi dei fiori del fieno”, seguito da un’attività pratica durante la quale ogni partecipante potrà realizzare una propria creazione da portare a casa. L’appuntamento si terrà nel piazzale del Municipio ed è gratuito, previa iscrizione.

Gastronomia, musica e mercatino

Accanto alle sculture e alle attività per le famiglie, non mancheranno gli appuntamenti ormai tradizionali di Fen Art. Da venerdì alle 18 fino a domenica sera, in Piazza del Mercato sarà attivo il Villaggio Gastronomico, con piatti tipici della tradizione locale, tra cui frico e polenta, tagliatelle al San Daniele e altre specialità.

Le serate di venerdì, sabato e domenica saranno animate da concerti live e dj set, con musica country insieme ad Ally Joyce e intrattenimento a 360 gradi con i Caramel.

La domenica sarà inoltre dedicata alle tradizioni musicali, con le esibizioni dei Corni di Caccia della Valcanale, del Corpo Bandistico “Città di Cividale” e della Civica “Città di Monfalcone”.

Sempre domenica 12 luglio, le vie di Pontebba ospiteranno anche un grande mercatino con 90 stand dedicati all’artigianato e alle eccellenze agroalimentari.

Fen Art si conferma così come uno degli appuntamenti più originali dell’estate in montagna: un festival capace di trasformare un materiale semplice e naturale come il fieno in opere monumentali, valorizzando allo stesso tempo arte, tradizioni, turismo lento e comunità.