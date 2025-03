Addio a Giuseppe Mio, il centenario che sfidò il cielo e l’acqua

Giuseppe Mio si è spento a 102 anni.

Roraigrande saluta Giuseppe Mio, scomparso a 102 anni. Uomo di straordinaria vitalità, ha vissuto un’esistenza segnata dal coraggio, dal lavoro e da imprese fuori dal comune, come il volo su un ultraleggero alla soglia del secolo di vita e un’avventura in kayak in Val Tramontina.

Ex marinaio durante la Seconda guerra mondiale, Mio faceva parte dell’Istituto del Nastro Azzurro, che riunisce i decorati al valor militare. Cameriere per decenni a Villa Ottoboni e all’Hotel Santin, era conosciuto come “Presto presto” per la rapidità e precisione nel lavoro.

Figura stimata e amata, ha affrontato la vita con spirito generoso e una profonda connessione con la natura. I funerali saranno celebrati mercoledì 19 marzo, alle 15, nella chiesa di San Lorenzo a Roraigrande. Il giorno precedente, alle 19, verrà recitato un rosario. La famiglia invita a eventuali offerte alla parrocchia in memoria della sua vita semplice e onesta.