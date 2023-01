La befana vola e scende dal campanile di Pordenone

La discesa della befana dal campanile di Pordenone.

Grande spettacolo per la discesa della befana dal campanile di San Marco, a Pordenone, condotta dai vigili del fuoco del locale comando con l’impiego di tecniche SAF, ovvero di derivazione Speleo Alpino Fluviale.

In questo caso i pompieri pordenonesi hanno realizzato una teleferica che da un’altezza di circa 55 metri hanno permesso alla befana di atterrare dopo un volo di 90 metri in piazzetta San Marco, dove ad attenderla c’erano molte persone, in prevalenza bambini con le loro famiglie. L’iniziativa è stata promossa dal comune di Pordenone che ha chiesto proprio la collaborazione del Comando dei vigili del fuoco.

La squadra di soccorso NeGhi (Neve/Ghiaccio) del Comando dei Vigili del fuoco di Pordenone oggi ha compiuto anche un addestramento in località val di Sass – monte Tremol a Piancavallo, nel comune di Aviano, sulle tecniche di soccorso in scenari innevati e valanghivi.

I tecnici NeGhi, facenti parte anche del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), dopo una prima parte di movimentazione con sci e pelli di foca, hanno percorso un tratto di cresta con ramponi ed eseguito manovre di corda di calata e recupero su ancoraggi creati sui pendii innevati. I Vigili del fuoco pordenonesi abilitati a questa tipologia di soccorso, fanno parte di un nucleo regionale che può essere mobilitato, oltre che per il soccorso ordinario in ambiente impervio invernale, in eventi calamitosi sul territorio nazionale che richiedano tecniche specifiche di movimentazione in ambienti innevati, o la ricerca di dispersi sotto valanghe.