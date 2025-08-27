Un brindisi speciale per festeggiare i 100 anni di Angela Basso

Pordenone festeggia i 100 anni di Angela Basso.

Giornata di festa a Pordenone per un traguardo straordinario: la signora Angela Basso ha spento oggi le sue 100 candeline. A renderle omaggio, insieme all’affetto della sua famiglia, anche il sindaco Alessandro Basso, che ha fatto visita alla centenaria portando con sé un messaggio di auguri da parte di tutta la comunità.

Nata il 18 agosto 1925, la signora Angela ha raggiunto il traguardo del secolo di vita, circondata dall’affetto della sua famiglia che ha accolto calorosamente il primo cittadino nella propria abitazione. Il sindaco Basso ha donato alla centenaria un omaggio floreale, condividendo poi con lei e con i suoi cari un brindisi augurale. L’incontro si è concluso con un sorriso e la promessa di rivedersi il prossimo anno per festeggiare insieme i 101 anni.

“Questi momenti sono davvero preziosi per la nostra comunità. Non capita tutti i giorni di festeggiare insieme a una nostra concittadina un traguardo così straordinario come i 100 anni. La signora Angela, con la sua vita, è testimone di un secolo di storia, di cambiamenti e di valori tramandati con amore alla sua famiglia. Portare a nome di tutta la città un augurio sincero e un semplice gesto come un omaggio floreale significa riconoscere e celebrare la forza, la saggezza e l’esempio che persone come lei rappresentano. È stato un grande piacere condividere questi momenti con lei e con i suoi cari e ci siamo già dati appuntamento per il prossimo anno” ha dichiarato il sindaco Alessandro Basso.