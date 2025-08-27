Clienti pericolosi e con precedenti, bar chiuso dai carabinieri

Provvedimento di chiusura temporanea per il Master bar di Trieste.

Il Questore di Trieste, su proposta dei Carabinieri, ha disposto la chiusura dell’esercizio pubblico all’insegna “Master bar” sito in via della Raffineria. Al titolare, un cittadino afgano di 29 anni, è stato notificato il provvedimento di sospensione dell’attività, con conseguente chiusura temporanea, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.

Il provvedimento è scaturito da una proposta formulata dai Carabinieri della Stazione di via dell’Istria, a seguito dei ripetuti controlli effettuati all’interno del locale, anche unitamente al NAS, dai quali è emersa una assidua frequentazione da parte di soggetti gravati da precedenti di polizia, nonché destinatari di misure di prevenzione personali. La presenza abituale, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali oltre che notturne, di avventori con tali profili di pericolosità sociale, ha determinato una situazione potenzialmente lesiva per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Le Forze dell’Ordine sono intervenute più volte presso il locale, accertando elementi concreti e attuali che hanno portato alla decisione di interrompere temporaneamente l’attività commerciale. L’intervento si inserisce nell’ambito delle costanti attività di controllo degli esercizi pubblici da parte dell’Arma dei Carabinieri finalizzate a garantire un contesto di legalità e sicurezza per la cittadinanza.