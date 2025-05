Esplosione e incendio in un appartamento: un ustionato grave. Cosa è accaduto

L’esplosione e incendio in un appartamento a Pordenone.

Una violenta esplosione seguita da un incendio ha scosso via Goldoni a Pordenone questa mattina, lunedì 20 maggio, intorno alle 7. A restare gravemente ferito è stato un uomo di circa 40 anni, residente nell’appartamento al secondo piano da cui sono partite le fiamme. L’uomo ha riportato ustioni estese, circa il 20% del corpo, ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Udine in condizioni gravi.

Il rogo si è sviluppato all’interno di una palazzina di tre piani. Il forte scoppio, che secondo le prime ipotesi potrebbe essere stato causato da una bombola del gas, ha distrutto le finestre dell’abitazione interessata e danneggiato anche quelle dello stabile di fronte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Pordenone, con due squadre, due autobotti, un’autoscala e il funzionario di guardia. I pompieri hanno raggiunto l’appartamento in fiamme con l’autoscala e sono riusciti a domare l’incendio, evitando che si propagasse agli altri alloggi.

Terminate le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’intero edificio. Per precauzione, i sei appartamenti del condominio sono stati evacuati. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia di Stato per gli accertamenti sulle cause dell’esplosione, ancora in fase di verifica. Oltre alla persona ustionata, altre undici persone presenti nello stabile sono state sottoposte a controlli sanitari, ma per nessuna si è reso necessario il ricovero. Durante le operazioni di soccorso, anche un vigile del fuoco ha riportato un trauma a un piede.