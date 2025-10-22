A Pordenone arrivano i kit scolastici per le famiglie in difficoltà

Consegnati i kit scolastici per le famiglie in difficoltà economiche con minori

Sono stati distribuiti alle famiglie in difficoltà economiche con minori, individuate dai Servizi Sociali, i 70 kit scolastici predisposti da Udicon e consegnati in Comune all’assessore alle Politiche Sociali Guglielmina Cucci, alla presenza del dirigente del settore Simone Zanin, dei rappresentanti di Udicon e della San Vincenzo. Si tratta di un appuntamento consolidato, che conferma l’impegno dei Servizi Sociali nel contrasto alla povertà educativa e il valore delle alleanze con le associazioni del territorio, dando vita a vere e proprie reti solidali.

“Questi materiali – afferma l’assessora Cucci – rappresentano molto più di quaderni e penne: sono strumenti di dignità, di accesso, di futuro. Perché non siamo solo davanti alla mancanza di libri o strumenti, ma anche all’impossibilità di sviluppare appieno le proprie potenzialità, con il rischio di restare o rientrare sotto la soglia di povertà. Attualmente in Friuli Venezia Giulia il 12% della popolazione regionale è a rischio povertà e tra le categorie più vulnerabili troviamo proprio le famiglie numerose e le famiglie monogenitoriali. Il contrasto alla povertà educativa rappresenta dunque per i Servizi Sociali un impegno primario per garantire pari opportunità a tutti i bambini e le bambine, anche in ottica preventiva. Continueremo quindi a lavorare per rafforzare le reti territoriali, sostenere le famiglie, promuovere politiche inclusive e accessibili, e valorizzare buone prassi come questa, che testimonia ancora una volta come il tessuto associativo sia una risorsa preziosa, in grado di intercettare i bisogni, tendere la mano, costruire ponti per superare barriere e disuguaglianze”.

Un aiuto che guarda al futuro.

“Ogni bambino e ogni bambina – sottolinea Vittoria Netto, presidente dell’Associazione San Vincenzo che si è occupata materialmente della distribuzione, con la discrezione e la sensibilità che contraddistingue il sodalizio – ci tiene ad avere tutto il necessario per la scuola, ma per alcune famiglie si tratta di una spesa proibitiva, anche considerando l’aumento dei prezzi del materiale di cancelleria, per non parlare dei libri”.

“Lottare contro la povertà educativa – afferma il sindaco Alessandro Basso – significa battersi per guardare al domani con fiducia. Senza studio è impensabile che la nostra comunità cresca e si sviluppi e, da uomo di scuola prima che da uomo delle istituzioni, posso garantire che questa Amministrazione comunale metterà la rete scolastica al centro di ogni ragionamento”.

Quaderni matite e cancelleria.

Nel kit trovano posto quaderni, colori, matite, squadre e compasso e altro materiale di cancelleria. Il tutto – come evidenziato dal presidente di Udicon Beppino Nosella, collocato all’interno di una sacca, molto comoda da utilizzare per le lezioni di ginnastica. Nel complesso, tra Pordenone, Sacile, Pasiano e San Vito al Tagliamento, Udicon ha provveduto a donare 180 kit che sono stati destinati ad altrettante famiglie in difficoltà.