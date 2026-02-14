Una nuova attività a Pordenone: inaugurato il Dorian Hair Studio

14 Febbraio 2026

di Giacomo Attuente

Matteo Meneguzzi apre il Dorian Hair Studio.

Taglio del nastro nel pomeriggio di sabato 14 febbraio in via Maggiore 43 a Pordenone per il nuovo Dorian Hair Studio, salone di parrucchiere fondato dal giovane imprenditore Matteo Meneguzzi, 34 anni, che ha scelto di investire in città dando vita a una nuova realtà dedicata alla cura e allo stile dei capelli.

All’inaugurazione ha preso parte il Sindaco Alessandro Basso, che ha voluto portare il saluto dell’Amministrazione comunale. “È stato bello vedere un clima vivace e sereno, con tante persone presenti e felici di condividere questo momento. Quando si inaugura un’attività e si respira entusiasmo significa che c’è fiducia. Fiducia nei giovani, nel futuro e nella nostra città“, ha dichiarato il primo cittadino durante il taglio del nastro.

Il sindaco ha evidenziato come aprire oggi una nuova realtà imprenditoriale richieda determinazione e coraggio: “All’inizio il percorso può sembrare tutto in salita, tra sacrifici e responsabilità, ma proprio da lì nascono i risultati più appaganti. A Matteo va il nostro incoraggiamento: ogni giovane che sceglie di investire a Pordenone contribuisce a rendere la nostra città più viva, dinamica e proiettata verso il futuro“.


TEMI:
SHARE TWEET PIN SHARE