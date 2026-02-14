Matteo Meneguzzi apre il Dorian Hair Studio.

Taglio del nastro nel pomeriggio di sabato 14 febbraio in via Maggiore 43 a Pordenone per il nuovo Dorian Hair Studio, salone di parrucchiere fondato dal giovane imprenditore Matteo Meneguzzi, 34 anni, che ha scelto di investire in città dando vita a una nuova realtà dedicata alla cura e allo stile dei capelli.

All’inaugurazione ha preso parte il Sindaco Alessandro Basso, che ha voluto portare il saluto dell’Amministrazione comunale. “È stato bello vedere un clima vivace e sereno, con tante persone presenti e felici di condividere questo momento. Quando si inaugura un’attività e si respira entusiasmo significa che c’è fiducia. Fiducia nei giovani, nel futuro e nella nostra città“, ha dichiarato il primo cittadino durante il taglio del nastro.

Il sindaco ha evidenziato come aprire oggi una nuova realtà imprenditoriale richieda determinazione e coraggio: “All’inizio il percorso può sembrare tutto in salita, tra sacrifici e responsabilità, ma proprio da lì nascono i risultati più appaganti. A Matteo va il nostro incoraggiamento: ogni giovane che sceglie di investire a Pordenone contribuisce a rendere la nostra città più viva, dinamica e proiettata verso il futuro“.



