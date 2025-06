Aleksander Dekic, studente dell’Isis Mattiussi-Pertini di Pordenone è medaglia d’oro al concorso nazionale di economia.

Medaglia d’oro per Aleksander Dekic dell’Isis Mattiussi-Pertini di Pordenone al concorso nazionale EconoMia 2025, svoltosi a Torino. Il giovane studente ha superato oltre 500 concorrenti, distinguendosi anche nella prova di “debate”, e si è aggiudicato uno dei venti premi in palio nella prestigiosa competizione rivolta agli studenti degli ultimi anni delle superiori.

Soddisfazione anche da parte della dirigente scolastica Alessandra Rosset, che si è congratulata in particolare con la docente Denise Coloricchio, che ha guidato i ragazzi dell’Isis di Pordenone nella competizione. La premiazione è avvenuta nel contesto del Festival dell’Economia, a coronamento della tredicesima edizione dell’iniziativa. Oltre al riconoscimento, per Aleksander anche un bonus in denaro.