Muore nel sonno a 38 anni dopo aver visto la finale di Champions

Francesco Liani, architetto 38enne di Virco, frazione di Bertiolo, è morto nel sonno la notte tra sabato e domenica.

Muore nel sonno dopo aver visto in casa la finale di Champions tra la sua Inter e il Psg: l’intera comunità di Bertiolo è sotto shock per la scomparsa improvvisa di Francesco Liani, 38 anni, trovato senza vita domenica mattina nella sua abitazione nella frazione di Virco. La sera precedente, come riferisce Il Messaggero Veneto, aveva seguito la finale di Champions League tifando la sua Inter con il padre e un amico, prima di andare tranquillamente a dormire. Non si è mai più svegliato.

Architetto e figura attivissima nel tessuto sociale locale, Liani collaborava con lo studio Artek Progetti di Latisana e aveva ricoperto il ruolo di assessore esterno nel 2014, con delega all’urbanistica. E’ stato anche tra i promotori della Pro Loco Risorgive Medio Friuli e partecipava a numerose iniziative culturali e sociali.

Appassionato di calcio, aveva militato nella Cometa Azzurra di Talmassons e si era poi dedicato con entusiasmo al settore giovanile, diventando punto di riferimento per diverse squadre locali. Era anche un membro storico del coro Pueri Cantores di Virco. Francesco Liani lascia i genitori, le zie, la cugina Beatrice e un paese intero che continuerà a ricordarlo con affetto e riconoscenza.