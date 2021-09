La morte del veterinario Sergio Beltrame di Povoletto.

Trieste annuncio per gli abitanti del comune di Povoletto e la comunità di Grions del Torre. All’età di 66 anni è venuto a mancare il veterinario Sergio Beltrame, che per alcuni mesi ha lottato contro una malattia.

Nato e vissuto a Grions, Beltrame era riuscito a diventare un punto di riferimento per la sua professione di veterinario. Il suo lavoro è stato apprezzato anche all’estero, in modo particolare in Ungheria. Per i suoi 23 anni di consulenza nello stato estero, il governo ungherese lo ha insignito di un riconoscimento per i risultati ottenuti nella gestione aziendale.

Nel veneziano si è impegnato nella confezione di un’azienda zootecnica di bovini ed è stato anche consigliere nazionale del Sindacato italiano veterinari liberi professionisti. Consulente per la Italsole Mangimi del Friuli Venezia Giulia e Veneto, la sua passione lo spingeva allo studio continuo sia in Italia che all’estero.

Ricordato da tutti come una personalità disponibile e attenta al prossimo, Beltrame lascia la moglie Marta Fantuz e due figli ai quali era molto legato.

