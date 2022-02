Il negozio Bionic Bike di Povoletto.

La passione per le due ruote è stata la molla, il brutto infortunio in fabbrica, che ha avuto tre anni, gli ha dato la consapevolezza di voler cambiare, la pandemia l’ha aiutato a mettere a fuoco meglio il suo progetto. Così Cristian Zamolo, 44 anni di Povoletto, dopo 20 anni come dipendente, si è messo in proprio e ha aperto nella frazione di Salt un negozio specializzato nella vendita e nel noleggio delle e-bike, le bici elettriche o a pedalata assistita, che stanno andando tanto di moda.

Chi conosce Cristian sa che la bicicletta è da sempre la sua passione. La coltivava fin da bambino, quando gareggiava sulle strade del Friuli. Ma forse non aveva mai pensato che sarebbe diventata per lui anche un lavoro e per vent’anni ha fatto l’addetto alla logistica ed il magazziniere. Fino a 3 anni fa, quando in una fabbrica ha avuto un brutto incidente, che gli ha compromesso l’uso della mano. Durante i mesi della pandemia ha iniziato a mettere a fuoco la decisione di cambiare vita e ha progettato il suo negozio.

Bionic Bike l’ha chiamato, per ricordare la mano speciale che ha da dopo l’infortunio. Uno show room elegante, che s’incontra sulla strada entrando a Povoletto, specializzato nelle bici elettriche di alta qualità e made in Italy, insieme ad accessori ed abbigliamento. “Può sembrare strano mettersi in proprio durante la pandemia – racconta Cristian – ma è in questi periodi che bisogna avere il coraggio di rischiare. Il mio amore per la bicicletta risale ai tempi in cui ho esordito nelle categorie giovanili”.

L’e-bike è senza dubbio la bicicletta del futuro. Comoda ed ecologica, ognuno può dosare l’intervento del motore, decidendo quanto lasciarsi aiutare dall’elettronica. “Il motivo di intraprendere questa attività nasce dalla curiosità nei confronti di questi mezzi che andranno a far divertire diverse categorie di ciclisti come i cicloturisti – spiega Cristian -. Ma in tanti la utilizzeremo anche per gli spostamenti casa – lavoro e per le altre faccende in centro città come in paese”.

