Forte boato all’Abs di Cargnacco, ecco cosa è accaduto

Boato all’Abs di Cargnacco.

Un forte boato ha allarmato numerosi residenti nella serata di ieri, mercoledì 10 giugno, intorno alle 19:50, nei pressi dello stabilimento delle Acciaierie Bertoli Safau (ABS) di Cargnacco. Il boato è stato udito distintamente anche a chilometri di distanza.

Cosa è successo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L’episodio non ha provocato né danni alle strutture né feriti. Stando a quanto riportato dai pompieri, lo scoppio è riconducibile a un contatto tra scorie di fusione ad alta temperatura e acqua, che hanno generato una violenta reazione a causa della rapida vaporizzazione del liquido. Il fenomeno, noto tecnicamente come “reazione in fossa”, avviene nella zona dello stabilimento destinata al deposito delle scorie e, per quanto spettacolare, rientra nei processi produttivi dell’impianto.