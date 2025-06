Udine saluta Mimmo Amendola, storico ristoratore di via Grazzano

Addio a Domenico Amendola, storico gestore del Masaniello a Udine.

È morto sabato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine Domenico Amendola, 71 anni, volto noto in città per aver gestito per oltre venticinque anni, insieme alla moglie Erminia Vitale, il ristorante pizzeria Al Masaniello di via Grazzano. Originario di Napoli, ma da decenni trapiantato in Friuli, Amendola era conosciuto da tutti come Mimmo.

A portarlo via è stato un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute. Arrivato a Udine all’inizio degli anni Novanta, due anni dopo il matrimonio, Amendola aveva realizzato nel 1990 il sogno di aprire un locale tutto suo. Da quel momento, Al Masaniello è diventato un punto di riferimento per chi cercava una cucina autentica e accogliente.

Nato a Napoli il 26 maggio 1954, dopo un anno all’università si era imbarcato sulle navi mercantili. Aveva poi lavorato come istruttore di scuola guida, prima di scegliere il trasferimento a Udine, dove ha trovato la sua seconda casa. Alla passione per la cucina univa un innato senso dell’ospitalità, che lo portava spesso a sedersi con i clienti per scambiare due chiacchiere o condividere un pranzo.

Fuori dalla cucina, coltivava altre passioni: il calcio, che seguiva con entusiasmo da tifoso del Napoli, e la poesia, che scriveva con sensibilità e avrebbe voluto raccogliere in un libro. Lo scorso ottobre era diventato nonno, una gioia immensa per lui. Lascia la moglie Erminia, le figlie, due nipotini e cinque fratelli. Il funerale sarà celebrato mercoledì 11 giugno alle 10.30 nella chiesa di San Marco, a Chiavris.