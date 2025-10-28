Il furto a Pozzuolo del Friuli.

Una donna di 55 anni, residente a Pozzuolo del Friuli, è stata vittima di un furto fulmineo nella serata di lunedì 27 ottobre, avvenuto proprio mentre stava rincasando. La rapidità dell’azione non le ha lasciato il tempo di reagire o rendersi conto di quanto stesse accadendo.

L’episodio si è verificato immediatamente dopo che la donna aveva parcheggiato la sua vettura accanto al palazzo dove risiede. In una frazione di secondo, un individuo sconosciuto si è avvicinato all’auto e ha compiuto un gesto inaspettato: ha aperto la portiera lato passeggero. L’ignoto malvivente ha preso la borsa che la vittima aveva appoggiato sul sedile. Oltre agli effetti personali, la donna ha perso un centinaio di euro in contanti e i documenti.

Sul furto stanno procedendo i Carabinieri della stazione di Mortegliano. Si tratta del secondo caso simile in pochi giorni: una settimana fa, infatti, era accaduto anche alla titolare del bar pasticceria in Piazza Julia che si era vista rubare la borsa dal sedile passeggero subito dopo essere salita in auto.