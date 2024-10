Start Cup Udine 2024, ecco le 13 idee innovative in finale

Ultima tappa del concorso dell’Università di Udine: premiazione dei vincitori lunedì 28 ottobre

Sono 13 le idee innovative per un totale di 56 partecipanti tra studenti, ricercatori e docenti che si contenderanno la finale di Start Cup Udine 2024, l’iniziativa dell’Università di Udine finalizzata alla diffusione della cultura dell’innovazione all’interno del mondo accademico e del contesto economico sul territorio di riferimento e allo sviluppo di progetti d’impresa a partire da idee originali.

La premiazione dei vincitori e la presentazione delle migliori idee che hanno il potenziale per trasformarsi in imprese si svolgerà lunedì 28 ottobre alle 14.30 nell’auditorium della nuova biblioteca del polo scientifico dei Rizzi, in via Fausto Schiavi 44 a Udine.

Il programma della finale

Dopo i saluti iniziali di Giovanni Cortella, delegato al Trasferimento Tecnologico dell’ateneo e coordinatore di Start Cup Udine e la presentazione dei gruppi finalisti da parte di Alessandra Salvatori, direttrice di Telefriuli, ci sarà l’intervento di Daniele De Angelis, Business development di Invitalia, sul tema “Invitalia a sostegno della startup: Servizi, strumenti e incentivi per la tua idea d’impresa”. Alle 18 sono previste le premiazioni. L’iniziativa, promossa dall’Ateneo friulano, in sinergia con il progetto PNRR M4C2I1.5 iNEST e con il sostegno della Fondazione Friuli tra le attività del Progetto Condiviso, si inserisce nell’ambito del Premio Nazionale dell’Innovazione (PNI).

La competizione

Lanciata a maggio e articolata in tre grandi fasi, la competizione tra idee imprenditoriali e start up a contenuto innovativo, espresse sotto forma di business plan, ha visto l’adesione di 17 gruppi per un totale di 75 partecipanti. Dopo le attività formative sulla definizione dell’idea e del team previste nella prima fase, la competizione è entrata nel vivo durante l’estate con la preparazione del pitch in vista di una prima presentazione al Comitato di valutazione.

Infine, la terza fase ha previsto attività dedicate all’elaborazione del business plan, in plenaria, con incontri con docenti e professionisti e in modalità personalizzata grazie al supporto dei mentori. Sono state anche organizzate visite ai parchi scientifici e tecnologici TEC4I FVG di Udine e Polo Alto Adriatico di Pordenone.

I criteri di valutazione

Il Comitato di valutazione valuterà le proposte presentate sulla base di sette criteri: valore del contenuto tecnologico o di conoscenza, realizzabilità tecnica, potenzialità di sviluppo e ambizione del progetto, adeguatezza delle competenze del team imprenditoriale, attrattività del mercato di riferimento, qualità e completezza della documentazione e impatto ambientale e sociale.

I premi

Il montepremi complessivo di 31mila euro sarà suddiviso in quattro premi da 3.000 euro ai vincitori di ciascuna categoria sia della sezione Ideas, formata dai gruppi di soli studenti, sia della sezione Start Cup, composta da studenti, ricercatori e docenti. Inoltre, ci saranno sette premi di 1.000 euro come menzione speciale a ciascun progetto selezionato su riconoscimenti trasversali Pni (miglior progetto di innovazione sociale, di imprenditoria femminile e ad impatto sul cambiamento climatico “Climate change Green&Blue”) e iNest (green and digital innovation for advanced manufacturing technology, ecosystems for mountain innovations, city architecture and sustainable design e smart agri-food).

I vincitori parteciperanno al Premio nazionale dell’innovazione che si terrà a Roma il 5 e 6 dicembre e alcuni progetti avranno l’opportunità di partecipare al Percorso di Accelerazione di iNEST, che si svolgerà nei primi mesi del 2025.