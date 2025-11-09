A Premariacco una nuova casa per gli appassionati di auto d’epoca

Inaugurata la sede del Club friulano veicoli d’epoca.

Nel 45 esimo anniversario dalla sua fondazione il Club friulano veicoli d’epoca (Cfve) presieduto da Italo Zompicchiatti ha inaugurato la propria sede operativa in un ex capannone industriale di 500 mq, sapientemente adattato, a Premariacco in via Malignani.

Festosa e partecipata la cerimonia inaugurale che è coincisa con la tradizionale castagnata autunnale del club. Accanto al presidente Zompicchiatti sono intervenuti al taglio del nastro il sindaco di Premariacco Michele De Sabata e il consigliere regionale Mauro Di Bert in rappresentanza del governatore Fedriga. Presenti pure alcuni amministratori locali dei comuni contermini.

Almeno 300 persone hanno preso parte alla gustosa castagnata. Sono oltre 500 i soci-collezionisti di “vecchie signore” aderenti a Cfve alcuni dei quali si sono prodigati volontariamente per l’allestimento della nuova sede operativa con esemplare impegno. Essa si affianca alla sede legale di Udine del club ospitata nei locali dell’Aci di v.le Tricesimo.

Un funzionale ufficio, una sala riunioni e un grande spazio espositivo sono stati ricavati nella sede di Premariacco. Un’anticipazione di come verrà utilizzato lo spazio espositivo si è vista proprio durate la cerimonia inaugurale: tre alfa romeo anni ’60, una berlina, una spider e una coupé, erano in bella mostra per celebrare l’evento. Ma il presidente del club si riserva di allestire periodicamente delle esposizioni tematiche di straordinari modelli di vetture d’epoca appartenenti ai soci del sodalizio. L’evento ha chiuso nel migliore dei modi l’anno sociale 2025 del Cfve che ha coinciso con il 45mo di fondazione.