Non chiude la porta a chiave: rubati contanti e gioielli in oro

Il furto in un’abitazione di Premariacco.

È bastata una porta d’ingresso non chiusa a chiave per spalancare le vie ai ladri: è accaduto nel pomeriggio del 2 agosto in un’abitazione di via della Chiesa, a Premariacco, dove i malviventi hanno messo a segno un furto nell’appartamento di una 55enne friulana.

Una volta dentro, i ladri hanno avuto il tempo di rovistare nelle stanze e impossessarsi di 1.500 euro in contanti e di diversi monili in oro, il cui valore è ancora in fase di quantificazione. Il furto è stato denunciato dalla proprietaria non appena si è accorta dell’ammanco ai carabinieri della locale stazione che ora stanno portando avanti le indagini per individuare i responsabili.